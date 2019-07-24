Законопроект об идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона, а также блокировке писем с запрещенной и потенциально опасной информацией не согласован ни с Администрацией президента, ни с руководством Госдумы. Рассмотрение инициативы в том виде, в которой она представлена, не может быть поддержано.

Телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к аппарату президента, сообщает, что рассмотрение законопроекта о внесении изменений в статью 10-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» перенесено на осень. Однако и тогда процедура станет возможна только после переписи проекта.

Ранее законопроект прокомментировал председатель комитета Госдумы о информационной политике Леонид Левин — он нашел в тексте документа ограничения конституционных прав россиян на тайну переписки. «Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — заявил Левин.

Инициатива принадлежит соавторам законопроекта «О суверенном Рунете» Андрею Клишасу и Людмиле Боковой, а также сенаторам Александру Башкину и Александру Карлину. 5 мая был принят аналогичный закон об идентификации пользователей мессенджеров. Согласно ему, при регистрации новый пользователь «сервиса мгновенных сообщений» должен будет подождать, пока администраторы мессенджера отправят оператору связи запрос, а тот идентифицирует личность. Кроме того, сотовые операторы должны знать, какими мессенджерами пользуются их клиенты, и хранить эту информацию.