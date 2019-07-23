«Твоей розеткой была Матильда»: Собчак вызвала Шнурова на поэтический баттл в Instagram
Телеведущая Ксения Собчак и лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров устроили настоящий поэтический баттл в своих аккаунтах в Instagram. Спот возник на почве авторского права — Шнуров заявил, что стихослагательный талант Ксении ей не принадлежит, а истинное авторство у режиссера Константина Богомолова.
Днем 22 июля Собчак выложила фрагмент интервью Шнурова, в котором музыкант, отвечая на вопрос «о самом интересном сопернике в стихотворных баттлах» заявил, что это режиссер Константин Богомолов, «который писал за Собчак». Телеведущая ответила Шнурову в рифму, начиная со слов «говорю тебе как поэт и баба», утверждая, что «Шнуров вываливает фейк-ньюс», а Богомолов за нее «никогда стихов не слагал».
В свою очередь Собчак также навела тень сомнения на авторство Шнурова, намекнув, что песни для «Ленинграда» писала бывшая жена музыканта Матильда Шнурова. «Сережа, не обижайся чур, но знают даже малые детки, что даже крутой от лампочки шнур берет электричество из розетки. Все напряжение — от нее, крошка она или с жопой дылда. Дружок, пойми уже, е-мое: твоей розеткой была Матильда! Она укрывала, сродни плащу, она от похмелья тебя спасала, за Богомолова отомщу: а, может, и песни — она писала?», — ответила она на обвинения Шнурова.
Спустя три часа Шнуров ответил на обвинения Собчак. Он упомянул репутацию телеведущей и ее указал на ее «болезнь» «быть затычкой в каждой жопе». «Я клянусь, клянусь своим циррозом и ее «интервьюерским» стажем — чту заслуги перед человечеством Ксюши, Моти, Бони ну и прочих Лер. Есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например», — написал он.
Первая подобная переписка между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым произошла весной этого года — тогда музыкант многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» сочинял стихи в связи с конфликтом между телеведущей и бывшей женой Константина Богомолова Дарьей Мороз. Ответом также стали стихи и приглашение на шоу «Осторожно, Собчак». Музыкант отказался и в ответ получил еще один ответ, в котором Собчак назвала Шнурова трусом.
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