«Твоей розеткой была Матильда»: Собчак вызвала Шнурова на поэтический баттл в Instagram

Телеведущая Ксения Собчак и лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров устроили настоящий поэтический баттл в своих аккаунтах в Instagram. Спот возник на почве авторского права — Шнуров заявил, что стихослагательный талант Ксении ей не принадлежит, а истинное авторство у режиссера Константина Богомолова.

Днем 22 июля Собчак выложила фрагмент интервью Шнурова, в котором музыкант, отвечая на вопрос «о самом интересном сопернике в стихотворных баттлах» заявил, что это режиссер Константин Богомолов, «который писал за Собчак». Телеведущая ответила Шнурову в рифму, начиная со слов «говорю тебе как поэт и баба», утверждая, что «Шнуров вываливает фейк-ньюс», а Богомолов за нее «никогда стихов не слагал».

В свою очередь Собчак также навела тень сомнения на авторство Шнурова, намекнув, что песни для «Ленинграда» писала бывшая жена музыканта Матильда Шнурова. «Сережа, не обижайся чур, но знают даже малые детки, что даже крутой от лампочки шнур берет электричество из розетки. Все напряжение — от нее, крошка она или с жопой дылда. Дружок, пойми уже, е-мое: твоей розеткой была Матильда! Она укрывала, сродни плащу, она от похмелья тебя спасала, за Богомолова отомщу: а, может, и песни — она писала?», — ответила она на обвинения Шнурова.