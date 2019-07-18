Создатель фоторедактора Prisma Алексей Моисеенков запустил сервис общения по интересам Capture. Приложение подбирает групповые чаты по интересам, основываясь на фотографиях пользователей или их местоположении. Так, изображение телевизора, например, найдет сообщества киноманов, а компьютера — интересующихся IT-технологиями.

Приложение показывает рекомендованные чаты на основе геолокации, интересующих его новостей или событий — концертов, выставок, матчей и других. Пользователи также могут присоединиться к обсуждению фильмов, музыки и других тем. Также в Capture можно создать открытый или приватный чаты, а вот удалить уже отправленные сообщения в них не получится — такой возможностью обладают только администраторы.

Главная политика приложения — отсутствие личных сообщений. «Мы верим в узкое интернет-пространство, где каждый может найти свое сообщество и обсудить абсолютно любую тему. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта мы можем предлагать релевантные чаты, анализируя изображение с камеры или местоположение пользователя», — рассказывает гендиректор и сооснователь Capture Алексей Моисеенков.

Приложение Capture пока доступно только для iOS — версия для Android появится через несколько месяцев. Также доступна веб-версия, которая позволяет продолжить общение, начатое в мобильном приложении. В будущем веб-версия дополнит сценарий обсуждения новостей и контента.

Напомним, ране создатели Prisma выпустили новое (и бесплатное!) приложение Lensa, обрабатывающее селфи и портреты с помощью машинного обучения. Дефекты кожи на снимках приложение ретуширует автоматически. В бесплатной версии доступны ограниченные опции, например, ретушь лица, размытие фона и редактирование контраста глаз и бровей. Что касается Prisma, приложение стало доступно для скачиваний 11 июня 2016 года, а уже 15 июня вышло в топ App Store в России.