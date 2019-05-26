Павел Дуров внедрит блокчейн-технологию в Telegram уже этой осенью

Блокчейн-платформа TON (Telegram Open Network), которую в начале года анонсировал Павел Дуров успешно проходит тестирование и ориентируется на запуск в третьем квартале. Об этом сообщается в письме, разосланным TON инвесторам на этой неделе.

TON — блокчейн-платформа, над созданием которой работает команда Telegram. Данная технология обрабатывает транзакции с криптовалютами. На основе TON Telegram создает внедренную в мессенджер платежную систему и криптовалюту Gram. По словам Дурова, в будущем платформа сможет обрабатывать данные на равне со скоростью работы сетей Visa и Mastercard.

Также из письма инвесторам следует, что компания планирует запустить платформу в «боевом» режиме в третьем квартале 2019 года. Тестирование блокчейн-технологии независимыми экспертами началось в марте. TON успешно прошла испытания на отказоустойчивость при попытке взлома мошенниками, а также обработку транзакций на единичных узлах сети.

Ранее мы писали, что Павел Дуров не заплатил программистам Telegram 800 000 долларов. В 2016 году компанией был объявлен конкурс по созданию ботов для мессенджера – botprize. Как сообщают в ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, в его условиях было указано, что призы будут выданы в 2016-2017 годах. Однако наступил 2019, а победители так и не определены. Призовой фонд составлял $1 млн, из которого $800 тыс. так и не были выплачены участникам.