Данные 49 миллионов популярных Instagram-пользователей оказались в открытом доступе — контактная информация знаменитостей, инфлюенсеров и аккаунтов брендов были выложены на сервис Amazon Web Services. Каждая запись в базе содержала общедоступные данные пользователей сервиса, извлеченные из их блогов в Instagram — фамилии и имена, биографию, фотографию профиля, количество подписчиков, местоположение и личную контактную информацию в виде адреса электронной почты и номера телефона.

Базу данных в открытом доступе обнаружил исследователь безопасности Анураг Сен, о чем пишет издание TechCrunch. Каждая содержавшаяся в базе запись рассчитывала ценность аккаунта, основываясь на количестве подписчиков, вовлеченности и охвате аудитории, лайках и промоакциях, которые у них были — это необходимо для определения того, сколько компания может заплатить знаменитости за размещение рекламы.

Облако Amazon Web Services, в доступе которого оказалась база данных пользователей Instagram, принадлежит индийской маркетинговой компании Chtrbox — она также платит блогерам за размещение рекламы на их страницах. После жалобы TechCrunch компания закрыла свободный доступ к данным.

«Мы изучаем проблему, чтобы понять, были ли данные пользователей, включая адреса электронной почты и номера телефонов, получены из Instagram или из других источников. Мы также пытаемся выяснить у Chtrbox, откуда появились эти данные и как они стали общедоступными», — отреагировали представители Facebook, которому принадлежит сервис Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что компания Facebook несколько лет хранила пароли пользователей в незашифрованном виде, доступ к которым имели сотрудники социальной сети. Facebook подтвердили информацию и признались, что проблему в системе обнаружили только в январе 2019 года. Также иностранным компаниям, не имеющим российского юридического лица, хотят запретить использовать данные граждан России — в их число входят Facebook, Twitter и Instagram.