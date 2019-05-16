Павел Дуров обвинил мессенджер WhatsApp в раскрытии данных пользователей

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал статью «Почему WhatsApp никогда не будет безопасным», в которой пишет о том, что Facebook, принадлежащий WhatsApp, сотрудничает с Федеральным бюро расследований. Так он объясняет наличие уязвимостей мессенджера, которые позволяют злоумышленникам устанавливать на устройство пользователя шпионское программное обеспечение. Дуров также считает, что соцсеть не публикует свои исходные коды, чтобы никто не мог их изучить.

Ранее руководство WhatsApp признавалось, что «продало конфиденциальность своих пользователей» ради компромисса. Кроме того, бывший сооснователь ушел из компании из-за разногласий с Facebook, другой же создатель призывал подписчиков удалиться из соцсети - приводит аргументы Дуров, чтобы подтвердить уязвимость WhatsApp.

В заключении бизнесмен подметил: «Если каждый пользователь Telegram уговорит трех своих друзей удалить WhatsApp и перейти на Telegram, то Telegram будет популярнее WhatsApp. Век жадности и лицемерия закончится. Начнется эра свободы и приватности. Это ближе, чем кажется».