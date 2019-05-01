Марк Цукерберг представил новый дизайн Фейсбука

Основатель Facebook Марк Цукерберг представил на конференции разработчиков F8 новый дизайн Фейсбука. Так, например, определяющую роль в грядущих изменениях будет играть конфиденциальность пользователей. Наверху страницы исчезнет синяя «шапка», страница будет выполнена в более светлых тонах. Буква F поменяет свой вид — теперь она расположится в синем кругу. Разделы «События» и «Сообщества» переместятся на более заметные места — теперь акцент сети будет строиться на общении людей, а не информации.

В Фейсбуке появятся новые функции, позволяющие находить людей со схожими интересами. В ленте сообществ появятся как посты групп каждого пользователя, так и рекомендации похожих групп. Писать сообщения в группы можно будет прямо со страницы пользователя.

Источник — Фейсбук

Пользователи соцсети смог легко найти событие поблизости — появится карта, на которой будут отмечены интересные события рядом с местом нахождения пользователя, улучшенный интерфейс, позволяющий отсматривать события друзей а также публичных мероприятий (например, концертов), которые Facebook решит порекомендовать.

Особое внимание Марк Цукерберг обратил на функцию Meet New Friends, которая позволит пользователям находить друзей с похожими вкусами, общими местами работы и учебы. Появится функция Secret Crush («тайная влюбленность») — она позволит отметить того, к кому вы испытываете симпатию. Если кто-то из отмеченных добавит пользователя в свой секретный список, оба получат уведомление о совпадении.

В новом Фейсбуке появится возможность добавлять статусы и делиться фотографиями с избранным кругом друзей. В ближайшее время выйдет обновленное мобильное приложение Messenger, которое будет занимать существенно меньше места, а также выйдут десктоп-приложения для PC и MacOS.