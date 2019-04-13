Microsoft сообщила о взломе аккаунта службы поддержки Outlook — хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей

Компания Microsoft сообщила о взломе службы поддержки — хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей электронной почты Outlook.com. Они могли просматривать электронные адреса, названия папок и темы писем, однако получить пароли и содержание вложений им не удалось.

Хакерам удалось получить доступ к данным пользователей, взломав аккаунт сотрудника службы поддержки. Таким образом, им удалось просмотреть электронные адреса, названия папок и темы писем. Сообщается, что их содержимое и вложения, а также пароли от аккаунтов хакерам «присвоить» не удалось. Издания Techcrunch и The Verge со ссылкой на источников в Microsoft называют пострадавшими от хакерской атаки «ограниченным» числом лиц. Все нарушения касаются периода с 1 января по 28 марта 2019 года и аккаунтов с пользовательским доменом msn.com и hotmail.com

Точное число взломанных аккаунтов компания не сообщает. Techcrunch предполагает, что часть скомпрометированных аккаунтов относится к странам Евросоюза. Microsoft призывает пользователей сменить пароли. Сейчас учетные записи, которых коснулся взлом, отключены, доступ киберзлоумышленников к ним заблокирован.

«Вы должны быть осторожны при получении любых электронных писем с любого вводящего в заблуждение доменного имени, любого электронного письма, которое запрашивает личную информацию или платеж, или любого нежелательного запроса от ненадежного источника», — напоминают в компании.

Напомним, ранее хакеры взломали сайт «Грэмми»-2019 и назвали победителей — за несколько недель до церемонии. Организаторы быстро сняли список и назвали это фейком, но результаты успели сохранить в сети. А еще в январе неизвестные выложили в интернет огромный массив украденных паролей — более 21 млн. Объем базы составил более 87 гигабайт, что стало крупнейшей утечкой данных в истории.