Создатель VK Coin — о том, зачем «ВКонтакте» запустили и остановили майнинг валюты, которой пользовались 10 млн человек

1 апреля социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственную валюту VK Coin – чтобы получить ее, нужно было нажимать на кнопку в приложении. За виртуальные деньги почти ничего нельзя было купить, но все же за 10 дней проект обогнал по популярности главные игры в мире вроде Dota, одновременно в нем были онлайн 1 100 000 человек, но 11 апреля он сменил формат – теперь майнить валюту больше нельзя. О том, что это было, «Собака.ru» поговорила с руководителем проекта Иваном Гусевым.

Иван Гусев

Как появилась идея VK Coin VK Coin был придуман на внутреннем хакатоне «ВКонтакте», где мы создали его для сотрудников – и, кстати, тогда не выиграли. Моя команда Happy Santa постоянно делает спецпроекты к разным праздникам. К первому апреля мы решили реализовать идею для всех пользователей сайта – с «Днем дурака», кстати, она никак не связана, это просто одна из важных дат, к которым мы приурочиваем свои игры. Для чего он нужен? Для меня главное — чтобы пользователи классно провели время. Например, ранее мы делали Pixel Battle, тогда тоже происходило безумие, во всех школах, университетах и офисах страны люди рисовали по пикселю в минуту одно гигантское полотно. Мы рассчитывали, что многим это понравится, но все пошло совсем не так, как мы предполагали: 1 100 000 игроков было онлайн, более 5 000 000 в день, 14 000 лет в сумме проведено в приложении. Эти цифры больше, чем у самых знаменитых игр в мире вроде Dota. Естественно, о таком мы и подумать не могли. 1 100 000 игроков было онлайн, более 5 000 000 в день, 14 000 лет в сумме проведено в приложении

Почему коин стал популярен? Мы примерно понимали, как сделать так, чтобы пользователям зашло – нужно добавить соревновательный элемент, причем не только между отдельными людьми, но и между сообществами. В «ВК» сильные комьюнити, группы и паблики призывали своих подписчиков майнить, договаривались, заключали союзы, чтобы кого-то вывести в топ. Это провоцирует хайп, потому что ты работаешь еще и на благо любимого сообщества. В выходе в топ есть смысл – если в приложении сидит 5 000 000 пользователей в день, то ты получаешь огромный охват. Для отдельного человека это настоящая слава – тебя видят и пишут сообщения сотни тысяч. 10 дней – довольно длинный срок, поэтому надо было подпитывать людей фишечками. Например, на восьмой день мы запустили обратный счетчик, который отсчитывал 48 часов. Нигде не было объяснения, что это, пользователи два дня строили бесконечное количество теорий, писали статьи, разборы. Еще был прикольный пранк с Монеточкой – ты мог перевести ей любую сумму, и у тебя на экране высвечивалось «Нет монет», и все коины исчезали. При перезагрузке приложения они, конечно, возвращались.

Чем коин стал для пользователей? У меня открыты личные сообщения, так что я много общался со школьниками и студентами. Они просили меня не останавливать майнинг, говорили, что это их первые большие деньги в жизни, они могут купить булочку в столовой или услугу от одноклассников. Мы создали новую экономическую модель, которая существует для людей по всей России. В этом заключается феномен – для них это новые деньги, как рубли и доллары, они принадлежат им, это их параллельный мир. В паблике нашей команды мы написали пост и просили пользователей рассказывать свои истории про коины – ребята присылали расписки о переводе, мол, я получил столько-то и обязуюсь накормить обедом. Моя любимая история – как школьник накопил монеты, продал их и купил своей девушке набор стикеров. Для него это было что-то невероятное – он смог заработать на подарок любимой и был максимально счастлив. В этом заключается феномен – для них это новые деньги, как рубли и доллары, они принадлежат им, это их параллельный мир.

Почему был остановлен майнинг? Мы остановили майнинг, потому что, в первую очередь, хотели выспаться. Это, конечно, ирония, но факт в том, что 10 дней трафик лился нон-стоп, и все работало стабильно, только потому что мы постоянно поддерживали приложение. Это было действительно сложно, это огромные цифры, к которым жизнь нас не готовила. Для этого пришлось пожертвовать сном, семьей и развлечениями. Во вторую очередь, мы поняли, что пришло время менять механику – делать это нужно было на пике популярности, чтобы битва VK Coin осталась в памяти пользователей навсегда. Не «поиграли и забыли», а чтобы это были лучшие 10 дней 2019 года – как многие из них нам и писали. Школьник впервые получил возможность стать самым богатым в классе, к нему приходили друзья и просили коины. У людей менялась жизнь – пусть и в выдуманном мире. Это мы, взрослые, уже скучные, у нас не хватает фантазии, чтобы наделить кэпс или вкладыш от жвачки, как было в нашем детстве, смыслом. Поэтому многие из них в результате были недовольны – мы взяли и оторвали с мясом важную часть их жизни. Из-за этого мы решили оставить им кошельки, эти монеты они могут переводить, просто сейчас их нельзя создавать. Это новый этап в жизни приложения, необходимый, так как игровая механика стала восприниматься слишком серьезно. Когда мы остановили майнинг, в моей личке был винегрет из ненависти, боли, печали и радости – потому что была даже петиция, в которой требовали закрыть VK Coin. В ней писали: «мои одноклассники пропали из жизни, они не общаются со мной, а только майнят валюту». Людям казалось, что мы не понимаем, насколько это для них важно. Сейчас хейт сменился пониманием, переводы сильно выросли, люди продолжают пользоваться коином.