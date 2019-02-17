Видео дня: зрители капитал-шоу «Поле чудес» разбирают еду после окончания передачи

Тайна раскрыта! В Сети появилось видео, рассказывающее, что происходит с «подарками в студию» после окончания съемок капитал-шоу «Поле чудес». На коротком ролике, который обнародовали операторы передачи, видно, как зрители и участники шоу бегут к барабану и разбирают дары, принесенные со всех уголков страны Леониду Якубовичу.

Ведущий легендарной телеигры Леонид Якубович иронично отметил в одном из интервью, что главная задача после окончания съемок — «успеть выскочить из студии». «Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем, это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное!», — поделился ведущий изданию "Комсомольская правда".

Якубович также рассказал, что перед съемками каждого выпуска выписывается по 150 пригласительных билетов, по которым можно стать зрителями передачи. Однако за все 27 лет работы над капитал-шоу Леонид Аркадьевич ни разу не видел, чтобы именно такое количество зрителей присутствовало на съемках. «За 27 лет я не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи. Администраторы только и орут: «Осторожно, детей не задавите!» Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается», — поделился он.