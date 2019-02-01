Олег Басилашвили — о блокаде Ленинграда, молодежи и свободе слова

О свободе слова сейчас и в СССР

Мы с вами можем говорить на политические темы – такой разговор не был возможен не то что при Сталине, но и при Брежневе. Почему это возможно сейчас? Значит, страна сделала шаг. Пусть даже полшага. Попытки политиков вернуться обратно – очень худосочные. Много плохого? Очень много плохого. Но, я думаю, будет сделан и следующий шаг. В каком виде, я нет знаю. Конечно, лучше всего, чтобы были выборы – честные, справедливые.

О современной молодежи

Я смотрю на современную молодежь – в ней очень много хорошего, главное – отсутствие страха. Молодые актеры не боятся быть не такими как все, показаться смешными, они искренние. И этот шаг был сделан благодаря и Горбачеву, и Ельцину, и всем нам.

О войне

Мне было пять лет, когда меня из Москвы вместе с мамой и бабушкой эвакуировали в Тбилиси на родину отца. Это происходило уже после 15-16 октября 1941 года. Отец вернулся из народного ополчения, где они рыли окопы. Они попали в окружение, но это не было окружение – просто они попали уже за линию фронта. Немцы их оставили и пошли дальше, они пробирались в Москву. Я до сих пор помню, как он сказал, что нужно немедленно уезжать. Москва была оголена, Жукова еще не было.

Тогда в октябре по радио объявили, что в 12 часов будет передано важное правительственное сообщение. Все ждали, но в назначенное время голос Левитана объявил, что оно откладывается на 16 часов. Все ждали и понимали, о чем оно будет. Немцы стояли чуть ли не в Химках, почти в Москве. В 16 передали, что будет в 18, потом перенесли еще на два часа. В 20 сообщили, что наши войска по прежнему отстаивают… То есть никакого сообщения не было.

Встретив Левитана в доме отдыха в Сочи, я спросил, было ли это. Он ответил: «Да, это было». Я спросил: «А что вы должны были передать?» «Откуда я знаю? – удивился он, – Мне сказали читать, и я читал». Помню день, когда все драпанули из Москвы. Тогда рано выпал снег и вдруг весь стал черным, потому что жгли все важные бумаги, и на землю падал пепел. А на помойках лежали портреты Сталина и Ленина, собрания сочинений Ленина жгли во дворах, потому что люди ждали, что немцы войдут в Москву. И, если не дай Бог, то они тут не при чем.

Мы ехали в Тбилиси медленно – около 11 дней. Нас выбросили на станции «Хачмаз», и мы среди эвакуированных там сидели на вокзале. Помню, как девочка лежала больная на полу, а вокруг нее шевелился пол весь в вшах. В Тбилиси мы голодали – не так, конечно, как блокадники, но голодали. Помню госпитали, раненых солдат. У них был палисадник, а вокруг – металлическая решетка, они у нее стояли в грязных кальсонах и рубашках с сахаром в руках. Им его выдавали, а они обменивали его на водку и табак. Сахар был уже весь обсосанный, и мы его брали.