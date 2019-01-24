Саша Филипенко рассказал о книгах, Facebook-демократии и красном вине в новом выпуске YouTube-шоу «Хот культур»
В YouTube-проекте «Хот культур» вышло второе видео — на этот раз интервью взяли у писателя и сценариста Саши Филипенко. Лауреат «Русской книги» рассказал о том, где искать качественную литературу, о чем говорят на нобелевском ужине и как зарабатывает современный писатель.
Гость рассуждает о гласности в Facebook и об искусстве написания шуток.
Проект «Хот культур» в конце прошлого года запустил теле- и радиоведущий и журналист Александр Малич. Шоу создано для тех, кто «занимается искусством и любит его». Каждый гость дает пять советов о том, на что стоит обратить внимание, чтобы быть в курсе изменений, происходящих в культуре.
Первым гостем программы стал издатель Борис Пиотровский.
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