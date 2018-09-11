Mail.Ru, Alibaba и «Мегафон» запустят совместную компанию Aliexpress Russia

Китайский холдинг Alibaba Group, Mail.Ru Group, «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций договорились о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия AliExpress Russia, сообщили представители Mail.ru.

Проект e-commerce будет работать не только в России, но и СНГ, а предприниматели получат доступ предприниматели получат доступ к китайскому, турецкому, европейскому, индийскому и другим рынкам.

AliExpress Russia, в частности, получит доступ к аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх. Все участники смогут создать «единую платформу для социальной коммуникации, игр и покупок». Mail.Ru также подключит магазин китайских товаров Pandao.

Предполагается, что сделку, которая станет крупнейшей в истории российского интернет-рынка, закроют в первом квартале 2019 года.