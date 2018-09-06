Интернет по всему миру может работать с перебоями после 11 октября

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) готовится впервые в истории мирового Интернета заменить криптографические ключи, которые защищают систему доменных имен в сети (DNS), сообщает "Фонтанка". Переход на них произойдет 11 октября.

В связи с этим, если провайдеры не обновят ключи вовремя, у ряда пользователей по всему миру могут возникнуть проблемы с доступом к сети — не смогут открыть нужный сайт в браузере, или же упадет скорость соединения.

Изначально DNS-серверы не имели функции проверки подлинности ответов. Этим активно пользовались злоумышленники, перехватывая запрос компьютера и меняя его на неправильный, чтобы жертва невольно подключалась к серверу мошенников.

Через восемь лет корпорация решила сменить ключи в рамках криптографической гигиены.

Глава по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александра Куликова рассказала РБК, что 11 октября — это предварительная дата перехода на новые криптографические ключи. Точная дата станет известная на ​заседании правления корпорации, которое должно состояться 12 сентября.