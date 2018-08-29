Роскомнадзор пообещал заблокировать «Яндекс.Видео», несмотря на обжалование решения суда

Несмотря на обжалование решения суда, Роскомнадзор все равно решил заблокировать сервис «Яндекс.Видео» за ссылки на пиратский контент. Запрет вступит в силу 30 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина.

Роскомнадзор пригрозил сервису блокировкой 28 августа, на что в компании отказались исполнять требование ведомства. Юристы «Яндекса» считают, что закон, согласно которому в Интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики и система так работает «уже давно».

Ранее телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер» направили заявление в Московский городской суд с требованием принять предварительные обеспечительные меры к ресурсу «Яндекс». В их заявлении было отмечено, что поисковая выдача сервиса предлагает пользователям видео с сайтов, где нелегально размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне». Суд удовлетворил заявления телеканалов и направил определения на исполнение Роскомнадзору.