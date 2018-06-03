Пользователи нашли во «ВКонтакте» рабочие приложения VK Pay

«Собака.ru» попыталась оплатить мобильную связь, но пока это сделать не удалось. Возможно, над приложением еще работают.

Ранее сообщалось, что благодаря функции VK Pay можно будет оплачивать доставку еды, покупать билеты и бронировать жилье. Но «ВКонтакте» ничего не прокомментировали.

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