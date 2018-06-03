Пользователи нашли во «ВКонтакте» рабочие приложения VK Pay
Во «ВКонтакте» администраторы закрытого сообщества «Багосы» нашли рабочую функцию VK Pay. Как сообщает Tj, проекты нашли «у разработчика Mail.Ru».
Кроме того, были найдены приложения для оплаты цифрового телевидения, интернета и игр Mail.ru. Также администраторы предоставили Tj ссылки на VK Pay. Теперь через «ВКонтакте» можно оплатить мобильную связь, штрафы ГИБДД и «Голоса VK».
«Собака.ru» попыталась оплатить мобильную связь, но пока это сделать не удалось. Возможно, над приложением еще работают.
Ранее сообщалось, что благодаря функции VK Pay можно будет оплачивать доставку еды, покупать билеты и бронировать жилье. Но «ВКонтакте» ничего не прокомментировали.
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