UPD: Роскомнадзор заблокировал больше 300 IP-адресов мессенджера WhatsApp

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 329 IP-адреса, принадлежащих мессенджеру WhatsApp, сообщает Meduza со ссылкой на активиста Филиппа Кулина, отслеживающего пополнение выгрузки реестра. При проверке адресов мессенджера оказалось, что доступ к ним ограничивается по решению Генпрокуратуры 31.27.2018/Ид2971-18. По этому же решению в реестр вносились миллионы IP-адресов популярных хостинг-провайдеров, когда Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Ведомство в ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.

16 мая стало известно, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.

UPD: IP-адреса WhatsApp и Facebook были удалены из выгрузки реестра запрещенных сайтов примерно через час после включения. Помимо этого ведомство разблокировало часть IP-адресов российских компаний, включенных в реестр вместе с WhatsApp.