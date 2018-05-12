YouTube стал напоминать пользователям, что иногда нужно отдыхать от просмотра роликов

У YouTube в новой версии приложения под iOS и Android появилась функция «Напомнить, что нужно отдыхать от просмотра» — об этом говорится в блоге компании.

Теперь у пользователей есть возможность поставить напоминание на каждые 5, 30, 60, 90 или 180 минут. По истечении времени видео приостанавливается, таймер учитывает паузы в просмотрах, а также время, когда пользователь не использует приложение. По умолчанию эта функция отключена.