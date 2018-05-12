YouTube стал напоминать пользователям, что иногда нужно отдыхать от просмотра роликов

У YouTube в новой версии приложения под iOS и Android появилась функция «Напомнить, что нужно отдыхать от просмотра» — об этом говорится в блоге компании.

Теперь у пользователей есть возможность поставить напоминание на каждые 5, 30, 60, 90 или 180 минут.  По истечении времени видео приостанавливается, таймер учитывает паузы в просмотрах, а также время, когда пользователь не использует приложение. По умолчанию эта функция отключена.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров