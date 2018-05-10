Telegram создал сервис для хранения данных пользователей

Разработчики мессенджера Telegram создали первый сервис для блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников. Сервис, получивший название Telegram Passport, пока тестируется в закрытом режиме. Ожидается, что он позволит идентифицировать личность пользователя мессенджера.

По словам одного из собеседников газеты, пользователь один раз загрузит все необходимые данные, а затем через Telegram сможет передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и за его пределами. Как пишет издание со ссылкой на закрытую страницу telegram.org, сервис сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя.

Доступ к переданным данным и копиям документов останется только у пользователя — он зашифрует их своим паролем двухфакторной аутентификации и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа, объяснил источник. По словам источников газеты, Telegram Passport может заработать уже к началу лета. Планируется, что к этому моменту с помощью нового сервиса уже можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров мессенджера. Источники издания сообщают, что одной из первых работать с сервисом начнет платежная система Qiwi, однако официально эта информация не подтверждается. В январе издание TechCrunch сообщило, что Николай и Павел Дуровы в 2018 году обещают запустить блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram на базе мессенджера. К 2021 году экосистема сервисов TON, по замыслу братьев Дуровых, должна стать универсальной платформой без привязки к мессенджеру под именем The Open Network (TON, который условно заменит Visa, TOR и соцсети), Gram — массовой криптовалютой, а мессенджером будут пользоваться свыше 1 млрд пользователей. В начале мая Bloomberg написал, что Дуровы отказались от публичного ICO после того, как за два частных раунда привлекли $1,7 млрд.

По материалам «ДП»