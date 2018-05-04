СМИ: во «ВКонтакте» появятся аналоги Telegram-каналов

Команда соцсети «ВКонтакте» работает над новым сервисом, объединяющем функции каналов, которые есть в мессенджере Telegram, сообщает издание «Код Дурова».

Об этом также написали администраторы закрытого сообщества «Багосы», которые выложили в качестве подтверждения фрагмент кода из приложения соцсети. Администраторы паблика считают, что каналы, как в Telegram, появятся в группах во «Вконтакте». Пресс-служба соцсети, в которую мы обратились, пока не готова комментировать эту информацию.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Ведомство в ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.