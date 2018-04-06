Советник президента по интернету порекомендовал россиянам перейти с Telegram на ICQ

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал в случае блокировки Telegram переходить на мессенджер ICQ (проект Mail.ru Group).

«Мне нравится ICQ. Это полноценный месенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», — сказал он «Интерфаксу».

Он добавил, что в случае блокировки Telegram на территории РФ доступ к нему могут потерять 80-90% пользователей рунета. «Доступа не будет у 80-90% пользователей. Сильно зависит от того, как будет Telegram противодействовать», — сказал Клименко, добавив, что осмысленное использование Telegram как мессенджера оставшимися после этого пользователями будет минимально. В пятницу, 6 апреля,

Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram в связи с непредоставлением ключей шифрования по запросу ФСБ.