В Telegram появился бот, который собирает жалобы на закрытые эвакуационные выходы

В Telegram появился бот «Открой дверь!», с помощью которого пользователи могут пожаловаться на ТЦ и другие учреждения, в которых закрыты двери запасного выхода.

Бот показывает список зданий, на которые уже пожаловались пользователи. Сейчас в списке более 200 заведений по всей России. Среди петербургских адресов - студгородок СПБГУ на Ботанической улице, детские сады, ТРК «Южный полюс» и ТК «Светлановский».

Собранные данные авторы бота обещают передать в Генпрокуратуру РФ.