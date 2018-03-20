Павел Дуров: «Угрозы заблокировать Telegram не принесут результата»

В июне 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился в открытом письме к Павлу Дурову с требованием предоставить сведения о Telegram для дальнейшего внесения мессенджера в реестр ведомства. Позже Роскомнадзор обвинил Дурова в том, что его детищем пользовались террористы, взорвавшие бомбу в метро Петербурга. К критике создателя Telegram подключились федеральные каналы и ФСБ.

Павел Дуров дал согласие на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора. По словам Дурова, регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что будет обжаловать решение о штрафе мессенджера на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. Об этом он написал он на своей странице «ВКонтакте». В октябре Дуров написал на своей стене ВК о том, что команда Telegram ищет юристов, готовых взяться за обжалование штрафа. Дуров подчеркнул, что требования ФСБ «нереализуемы технически» и противоречат 23 статье Конституции (Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений).