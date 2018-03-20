Павел Дуров: «Угрозы заблокировать Telegram не принесут результата»
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не собирается выдавать ФСБ ключи шифрования мессенджера.
«Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдат частные данные пользователей, не принесут результата. Telegram стоит за свободу и неприкосновенность частной жизни», - написал он в своем аккаунте в Twitter.
Напомним, 20 марта Роскомнадзор предупредил Telegram «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации». В декабре прошлого года суд оштрафовал компанию Павла Дурова за отказ передать ключи шифрования ФСБ.
Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.— Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.
В июне 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился в открытом письме к Павлу Дурову с требованием предоставить сведения о Telegram для дальнейшего внесения мессенджера в реестр ведомства. Позже Роскомнадзор обвинил Дурова в том, что его детищем пользовались террористы, взорвавшие бомбу в метро Петербурга. К критике создателя Telegram подключились федеральные каналы и ФСБ.
Павел Дуров дал согласие на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора. По словам Дурова, регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что будет обжаловать решение о штрафе мессенджера на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. Об этом он написал он на своей странице «ВКонтакте». В октябре Дуров написал на своей стене ВК о том, что команда Telegram ищет юристов, готовых взяться за обжалование штрафа. Дуров подчеркнул, что требования ФСБ «нереализуемы технически» и противоречат 23 статье Конституции (Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений).
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