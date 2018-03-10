Телеграм-канал «Знаменитые белорусы» менее, чем за двое суток набрал 1,2 тысячи подписчиков

В телеграме появился новый канал «Знаменитые белорусы», который менее чем за двое суток набрал 1,2 тысячи подписчиков. Для постов используются фотографии голливудских актеров и российских знаменитостей, к которым пририсовывают подходящие по цвету усы, что является «фишкой» канала.

фото: https://t.me/moustacher