Телеграм-канал «Знаменитые белорусы» менее, чем за двое суток набрал 1,2 тысячи подписчиков
В телеграме появился новый канал «Знаменитые белорусы», который менее чем за двое суток набрал 1,2 тысячи подписчиков. Для постов используются фотографии голливудских актеров и российских знаменитостей, к которым пририсовывают подходящие по цвету усы, что является «фишкой» канала.
фото: https://t.me/moustacher
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