PlayStation удалила аккаунт петербуржца с ником blya спустя 11 лет после регистрации

Компания Sony удалила учетную запись петербуржца с ником blya в сервисе PlayStation Network спустя 11 лет использования, пишет TJournal.

Причина - нарушение правил компании. Документ в твиттере опубликовал знакомый геймера.

 

Сам пользователь рассказал TJ, что в техподдержке Sony причиной блокировки назвали жалобы других игроков на «оскорбительный ник». При этом за 11 лет в его учетной записи набралось около 50 игр для PlayStation 4, а аккаунт нельзя восстановить.


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