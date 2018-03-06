PlayStation удалила аккаунт петербуржца с ником blya спустя 11 лет после регистрации
Компания Sony удалила учетную запись петербуржца с ником blya в сервисе PlayStation Network спустя 11 лет использования, пишет TJournal.
Причина - нарушение правил компании. Документ в твиттере опубликовал знакомый геймера.
Акк вообще не мой, и проблема не у меня, но @PlayStationRU ваш борзометр не слишком зашкаливает? Акку 11 лет, и вместо того чтобы просто сменить ник человеку (а вы это можете), просто баните всю учётку насмерть. Молодцы, классный сервис. pic.twitter.com/wcK2MDdEJA— Плавленый сырок (@Nitwoeight) 6 марта 2018 г.
Сам пользователь рассказал TJ, что в техподдержке Sony причиной блокировки назвали жалобы других игроков на «оскорбительный ник». При этом за 11 лет в его учетной записи набралось около 50 игр для PlayStation 4, а аккаунт нельзя восстановить.
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