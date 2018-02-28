В Петербурге стартует первое в мире реалити-шоу по блокчейну и криптовалюте

В Петербурге стартует «Цифровая ратуша» – первое в мире реалити-шоу об индустрии блокчейна и криптовалют. Пилотный выпуск должен выйти уже 19 марта.

Несколько команд молодых предпринимателей под руководством опытных экспертов пройдут путь от презентации идеи до первых инвестиций. Шоу будет выходить на Youtube-канале BS Bricks – петербургского консорциума, в ноябре прошлого года открывшего Центр практических решений и Институт блокчейна на площадке Невской Ратуши. Сейчас на официальном сайте проекта размещена форма для заявок участников. Как сообщили организаторы проекта «Собака.ru», бюджет съемки одного выпуска шоу - около пяти миллионов рублей.

В программе также будут развенчивать мифы и стереотипы о блокчейне и криптовалюте, которые бытуют среди людей, не связанных с цифровой экономикой. Победителей проекта объявят в конце июня. С 27 февраля начнётся кастинг команд-участниц, а в начале июня российская интернет-аудитория увидит первых победителей проекта.

В этом материале мы решили разобраться, действительно ли за криптовалютами — будущее, адвокат Double Bridge Law Сергей Голубок написал для нас колонку о том, рискуют ли чем-то те, кто покупает криптовалюту.