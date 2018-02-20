Роскомнадзор не собирается блокировать YouTube из-за ролика про Дерипаску и Рыбку

Вопрос о блокировке доступа к YouTube, который так и не удалил видеоролик с расследованием оппозиционера Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске, больше не актуален. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, Роскомнадзор направил в YouTube официальное обращение, но ролик все еще доступен в сервисе. «Наш диалог с YouTube говорит о том, что уровень принятия решений поднимается все выше. Сегодня утром нам сообщили, что руководство Google склоняется к тому, чтобы дождаться основного судебного решения и потом принимать решение о блокировке (контента. — Ред.)», — цитирует Жарова РБК.

Глава Роскомнадзора никак не объяснил, почему ведомство заблокировало сайт Навального, сохранив доступ к YоuТube. По российским законам, обеспечительных мер достаточно для досудебной блокировки. 8 февраля оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором сообщил, что вице-премьер правительства России Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Там бизнесмен и вице-премьер, предположительно, решали вопросы, касающиеся отношений России и США. Расследование частично основано на книге «Дневник по соблазнению миллиардера» и публикациях в Instagram модели Анастасии Вашукевич.

На следующий день, 9 февраля, Дерипаска подал в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края иск на Рыбку. В суде пояснили, что девушка разместила в соцсетях «частные фотографии с изображением Олега Дерипаски», а также аудиозаписи разговоров, сделанные тайно. Таким образом, она раскрыла детали частной жизни миллиардера. Суд постановил внести в реестр запрещенной информации 14 записей, которые Дерипаска счел персональными данными. Позже Навальный подтвердил, что Роскомнадзор начал блокировать доступ к его сайту. Социальная сеть Instagram в ночь на 15 февраля удалила два поста Рыбки. YouTube предложил Навальному удалить видеоролик о Дерипаске, но он доступен до сих пор.

По материалам «ДП»