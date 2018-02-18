В сеть выложили тизер «версуса года» между Гуфом и Птахой



Сам баттл прошел в Петербурге 6 февраля. Его призовой фонд был самым большим за историю «Версуса» и составил 3 миллиона рублей. Его судил Баста.

Победителем стал Алексей Долматов (Гуф). Он выиграл у Давида Нуриева (Птаха) со счетом 3:0. Насколько это правдивая информация, станет известно сегодня вечером.