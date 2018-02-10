В сеть выложили уникальную коллекцию советской литературы для детей

Цифровая подборка состоит из отпечатков российских фондов детской библиотеки им. Котсена. Она структурирована по иллюстраторам в алфавитном порядке, темам самих книжек, жанру и языку. Всего в нее вошло 171 произведение.

Сотрудники библиотеки отмечают, что детская периодика того периода советской истории «демонстрируют целый ряд визуальных и словесных усилий, направленных на то, чтобы представить бурные первые два десятилетия ХХ века в России и их кульминацию в катастрофических событиях 1917 года, а также на то, чтобы донести идеологическую ориентацию и привить ценности нового общества, которое само по себе находилось на ранней стадии развития».

В этой коллекции собраны работы русских авангардистов начала XX века. В частности можно найти редкие работы художников Велимира Хлебникова, Александра Дейнеки, Михаила Кустодиева и Владимира Лебедева, а также Алисы Порет и Любови Поповой. Авторами в книжках выступали Владимир Маяковский, Даниил Хармс, Агния Барто и другие.

Как считают составители подборки, книги, выбранные для публикации, оказались наиболее интересными и репрезентативными экземплярами из коллекции Котсена. Последняя же насчитывает почти 1000 российских книг, которые были изданы между 1917 годом и началом Второй мировой войны.

Ознакомиться с коллекцией можно по ссылке.