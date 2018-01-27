Google запустила продажи «умной» камеры Clips
Google представила Clips в октябре 2017 года во время презентации своих новых смартфонов Pixel. Как отмечают разработчики камеры, она может фиксировать фото и видел автоматически.
В Google также рассказали об «обучаемости» новой камеры – по мере использования она будет распознавать лица владельца и его близких людей, а также выбирать наиболее удачные кадры.
В конце января Clips поступила в продажу в конце января 2018 года, а её стоимость составляет $249. Камеру уже можно приобрести в США, Великобритании, Италии, Тайланде и Филиппинах. В России устройство пока недоступно.
Ёмкость внутренней памяти камеры составит 16 ГБ, разрешение – 12 мегапикселей, а угол обзора – 130 градусов. Отметим, что запись аудио камера не поддерживает, зато работает без подзарядки до трех часов.
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