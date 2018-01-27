Фото: петербуржец объединил современные фотографии Петербурга с блокадными архивами

Важная особенность всех фотокарточек Ларенкова – это математическая точность, с которой он рассчитывает место для «новой» фотографии, чтобы впоследствии максимально правдоподобно объединить её с историческим снимком. Подобный эффект наложения двух кадров друг на друга создает эффект присутствия у зрителя.

Сергея также называют «основателем жанра исторической фотореконструкции», однако он признается, что снимает не ради славы или лавров выдающегося фотографа. Для него подобные фотоколлажи – это хобби, которому он посвящает свободное время. В обычной жизни – он морской лоцман.