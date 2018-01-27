Фото: петербуржец объединил современные фотографии Петербурга с блокадными архивами
Петербуржец Сергей Ларенков собрал фотографии блокадного Ленинграда и объединил их с современными кадрами. Эти снимки вошли в его проект «Связь времен».
Важная особенность всех фотокарточек Ларенкова – это математическая точность, с которой он рассчитывает место для «новой» фотографии, чтобы впоследствии максимально правдоподобно объединить её с историческим снимком. Подобный эффект наложения двух кадров друг на друга создает эффект присутствия у зрителя.
Сергея также называют «основателем жанра исторической фотореконструкции», однако он признается, что снимает не ради славы или лавров выдающегося фотографа. Для него подобные фотоколлажи – это хобби, которому он посвящает свободное время. В обычной жизни – он морской лоцман.
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Источник: ok-inform.ru
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В одном из интервью Ларенков признается, что начинал он не с военных фотографий, а с открыток Петербурга: «Тогда мне хотелось одновременно увидеть и показать город старый сквозь современный. Это было увлекательной игрой в машину времени. Так я разработал методику, которой пользуюсь до сих пор. Военная тематика, особенно блокада, стала более серьезным шагом в творческом развитии. Первая фотореконструкция, соединяющая мирное и военное времена, была сделана девять лет назад. Я решил подготовить серию фотографий к 65-летию освобождения города от блокады. Первая фотография - она, наверное, и есть самая сильная из тех, которые у меня получались. На ней мать с дочерью везут на санках кого-то из погибших членов семьи. Самый центр города - Невский проспект, Гостиный двор. В современном кадре рядом с ними идут тоже матери с детьми. На спинах у безмятежных школьников ранцы. Этот контраст поразил меня, поэтому я решил продолжить».
Помимо Петербурга Сергей Ларенков переснял более 1000 кадров периода Великой Отечественной войны в самых разных городах, как России, так и зарубежья.
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