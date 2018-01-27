Опубликованы фотографии новых Samsung Galaxy S9 и S9+
Рендеры новых Samsung Galaxy S9 и S9+ опубликовал в своем Twitter инсайдер Эван Бласс.
These are the Samsung Galaxy S9 and S9+ https://t.co/deXGg39m0d pic.twitter.com/RNGezrF4Bs— Evan Blass (@evleaks) 26 января 2018 г.
В Samsung продолжили тренд на безрамочный дизайн – оба смартфона получат Infinity Display с соотношением 18:9, а также возможность биометрической разблокировки, но при этом лишатся кнопки Home. Судя по изображениям модели S9 и S9+ будут отличаться размером дисплея – 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. Бласс также добавил, что один из смартфонов получит двойную камеру и возможность создания анимированных изображений по типу animoji у iPhone X.
Finally, here are the rear component layouts: pic.twitter.com/r8GYVbzt44— Evan Blass (@evleaks) 26 января 2018 г.
Девятки укомплектуют чипом Qualcomm Snapdragon 845 (для Китая и США) или фирменным корейским процессором Exynos 9810 (для других стран). Смартфоны выпустят в версиях с 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти и 6 Гбайт/128 Гбайт.
Также инсайдер добавил, что новые телефоны появятся в продаже 16 марта. Дата анонса новый смартфонов назначена на 25 февраля.
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