Опубликованы фотографии новых Samsung Galaxy S9 и S9+

Девятки укомплектуют чипом Qualcomm Snapdragon 845 (для Китая и США) или фирменным корейским процессором Exynos 9810 (для других стран). Смартфоны выпустят в версиях с 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти и 6 Гбайт/128 Гбайт.

Также инсайдер добавил, что новые телефоны появятся в продаже 16 марта. Дата анонса новый смартфонов назначена на 25 февраля.