Петербургские котики поддержали ульяновских курсантов под Satisfaction

Появилось видео, на котором коты из петербургского кафе «Республика кошек» станцевали под Satisfaction.

«Мы, петербургские коты, выступаем в поддержку лётчиков-курсантов из Ульяновска. Мы всю жизнь крутим хвостами. И нам это нравится! Всем людям это нравится. Просто прикиньтесь котиками», — говорится в описании ролика.

Таким образом пушистые жители Петербурга поддержали курсантов ульяновского летного училища., которые прославились на всю страну, сняв пародийный клип на трек Бенни Бенасси — молодые люди танцевали в общежитии в трусах, служебных фуражках и сапогах. Накануне на защиту курсантов встали и петербургские пенсионерки, которые сняли аналогичное видео в одной из коммуналок.

Здесь мы собрали лучшие пародийные видео, снятые в поддержку ульяновских курсантов по всей стране.