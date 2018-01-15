Появился сайт с архивными фотографиями и макетами знаменитых домов Петербурга

В Петербурге благодаря Архивному комитету появился проект «От историзма до конструктивизма: градостроительство и архитектура Санкт-Петербурга во второй половине XIX — первой половине ХХ веков». Он включен в каталог государственных сайтов города и опубликован на портале «Архивы Санкт-Петербурга».

Документы на портале поделили на три электронных каталога: «Историзм (эклектика)», «Модерн» и «Конструктивизм». Внутри — архивные фотографии, чертежи и макеты петербургских зданий, среди которых первый жилой дом Ленсовета, особняк Матильды Кшесинской, госитиница «Астория», Соборная мечеть и другие.