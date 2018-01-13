UPD: США снова признали «ВКонтакте» пиратским сайтом

Как отмечают в докладе американского министерства, несмотря на то, что «ВКонтакте» предпринимает шаги по борьбе с пиратством, которые «вселяют надежду», она все равно продолжает нарушать авторские права отдельных правообладателей.

«ВКонтакте продолжает активную работу по лицензированию аудио- и видеоконтента в социальной сети. За последние годы были подписаны соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции Universal Music, Sony Music и Warner Music, The Orchard, Merlin Network, Believe Digital и др. Также VK регулярно взаимодействует с правообладателями видеоконтента по поводу совершенствования цифровых отпечатков и других инструментов для за​щ​иты контента.

Мы продолжаем работу над подписанием соглашений с неохваченными предыдущими договоренностями правообладателями. Кроме того, любой правообладатель может сообщить о нарушении прав через электронную форму vk.com/dmca. Разбором запросов занимается специальная служба модерации. Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него», – отмечает пресс-служба «ВКонтакте» в комментарии для «Собаки.ru».

Напомним, в 2016 году Mail.ru Group, которая владеет социальной сетью, заключила лицензионное соглашение с Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Universal Music Group и еще несколькими компаниями. А в 2017-м «ВКонтакте» ввела рекламу, ограничила время прослушивания музыки в фоновом режиме и установила плату за подписку на свой музыкальный контент.