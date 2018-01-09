«Верните мне мой 2017-й»: дизайнер из Петербурга создал серию ностальгических коллажей

Петербургский дизайнер Игорь Николаев использовал фразу из мема «Верните мне мой 2007» и сделал коллажи с культовыми фигурами для каждого десятилетия, начиная с 1957 года. Для коллажей он использовал в первую очередь портреты знаковых для десятилетия музыкантов, актеров, вещей и других культурных явлений. Например, в 2017 году ими стали Ольга Бузова, рэпер Гнойный, мем Ждун, журналист Юрий Дудь, фильм «Бегущий по лезвию 2049», а в 1987-м — Мадонна, Майкл Джексон, Альф из одноименного сериала и Арнольд Шварценеггер.

«Прошло 10 лет после легендарного 2007, он так и не вернулся, но остался знаковым для своего поколения. Таких знаковых точек было много: шагая в прошлое мы видим некоторые из них. Каждый шаг равняется 10 годам — удивительно, как очередной «7-ой» год становился решающим и мог бы разделить славу нашего 2007-го», — пишет петербужец.