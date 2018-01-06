Австралийский музыкант загрузил видео с белым шумом на YouTube и получил иск об авторских правах

Австралийский музыкант Себастьян Томчак, выложивший на YouTube 10-часовую запись белого шума, получил пять жалоб на нарушение авторских прав. Об этом сообщает BBC.

По данным корпорации, среди тех, кто счел себя пострадавшими, авторы методик для лечения сна. Причем Томчака принуждают не удалить ролик, а требуют процент от дохода, полученного от его раскрутки.

Сам музыкант скептически относится к перспективам разбирательства, но сам факт появления исков кажется ему раздражающим и странным: во-первых, непонятно, как будет проведен сопоставительный анализ, а во-вторых, этот случай – «звоночек» для тех, кто всерьез зарабатывает деньги на YouTube, что система несовершенна.

Подобные разбирательства происходили и раньше: в 2012 году один из пользователей получил жалобу за нарушение прав. Его автоматическая система YouTube по распознаванию контента углядела в пении птицы, звучавшем фоном на записи. Вскоре жалоба была отозвана.

Белый шум — ровные и монтонные звуки, такие как шум водопада, пылесоса, воды из-под крана, вентилятора. Некоторым людям подобное музыкальное сопровождение помогает уснуть.

Источник: «Фонтанка.ru»