Джулиан Ассанж опубликовал загадочный шифр в Twitter — все думают, что он пропал

Вторые предполагают, что Ассанжа смогли схватить американские спецслужбы, третьи — что он вовсе мертв, а шифр активирует публикацию документов.

Большинство пользователей сети все-таки придерживаются более прозаичной версии: аккаунт основателя WikiLeaks попросту взломали. В пользу это версии говорит и тот факт, что накануне Нового года — 25 декабря 2017 года — профиль Ассанжа вообще исчез, а потом появился.

Журналисты Russia Today попытались связаться с посольством Эквадора в Лондоне, в котором Ассанж пребывает с 2012 года, для прояснения ситуации, но не получили ответа.