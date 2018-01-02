Джулиан Ассанж опубликовал загадочный шифр в Twitter — все думают, что он пропал
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал 1 января у себя в Twitter ссылку на клип певицы M.I.A. «Paper Planes» и странный шифр:
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Пользователи теперь гадают, что бы это значило. Одни разбирают строчки песни певицы, в которых, например, содержится такой текст: «Если схватишь на границе, достану визы на свое имя» и «Да, у меня больше сведений, чем у КГБ», намекая на скорую публикацию новых секретных документов.
fb4e568623b5f8cf7e932e6ba7eddc0db9f42a712718f488bdc0bf880dd3 https://t.co/F0f5Gcsgeo— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 января 2018 г.
Вторые предполагают, что Ассанжа смогли схватить американские спецслужбы, третьи — что он вовсе мертв, а шифр активирует публикацию документов.
Большинство пользователей сети все-таки придерживаются более прозаичной версии: аккаунт основателя WikiLeaks попросту взломали. В пользу это версии говорит и тот факт, что накануне Нового года — 25 декабря 2017 года — профиль Ассанжа вообще исчез, а потом появился.
Журналисты Russia Today попытались связаться с посольством Эквадора в Лондоне, в котором Ассанж пребывает с 2012 года, для прояснения ситуации, но не получили ответа.
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