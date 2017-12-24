В России ввели штрафы за анонимное использование мессенджеров

Теперь, согласно новому законодательству, Россия будет штрафовать любой интернет-мессенджер в мире, если он будет отправлять анонимные сообщения. Для граждан стоимость штрафа будет равна 3-5 тыс. рублей, для компаний, бизнеса и юр. лиц этот ценник вырастет до 1 млн. рублей.

«Неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации обязанностей влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей».

Напомним, с 1 ноября 2017 года также действует закон, запрещающий владельцам интернет-сервисов предоставлять возможность доступа к заблокированным информационным ресурсам. Список «запрещенных» сайтов можно найти в «Едином автоматизированном реестре доменных имен».