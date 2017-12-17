GoPro опубликовали эпические видео-итоги года

«2017 взорвал наши умы. От глубин океана до предложения руки и сердца в воздухе, переживите наши любимые моменты эпического приключения, которое мы называем жизнью», – подписали это видео в GoPro.

Компания GoPro основана в 2002 году Ником Вудманом, серфером, лыжником и любителем мотоспорта. Вудман хотел найти новый способ снимать себя и своих друзей во время катания. При этом, GoPro – это экшн-камера, которая крепится к поверхности или одежде и позволяет снимать видео «от первого лица».