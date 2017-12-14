«ВКонтакте» разрешила удалять отправленные сообщения у собеседников

В «ВКонтакте» с 14 декабря появилась возможность удалять свои сообщения из диалогов и бесед для всех собеседников.

Для этого необходимо выбрать сообщение, нажать на иконку с мусорной корзиной вверху и выбрать пункт «Удалить для всех». Стереть сообщения можно в течение 24 часов после их отправки.

Ранее соцсеть добавила функцию редактирования сообщений и приглашения в беседы по ссылкам.