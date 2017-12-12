«Эщкере», криптовалюта, Малахов: «Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы 2017 года

Аналитики поискового сервиса «Яндекс» подвели итоги 2017 года и рассказали о самых популярных поисковых запросах россиян. В списке главных тем - события, которые произошли в стране и мире, люди, явления и фильмы.

Так, главным событием в России и мире по версии портала стал теракт в петербургском метро, который произошел 3 апреля. На втором месте – «Синий кит» и группы смерти, на третьем – скандал вокруг фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. В топ популярных запросов также вошли запросы о введении штрафа за отсутствие знака «Шипы» и деятельности ФБК.

Самой популярной женщиной в запросах стала бывший депутат Госдумы Мария Максакова. В топ рейтинга поисковой системы также вошла певица Юлия Самойлова, которая не смогла принять участие в «Евровидении» из-за запрета на въезд на Украину, и участница шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» Диана Шурыгина.