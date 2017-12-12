«Эщкере», криптовалюта, Малахов: «Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы 2017 года
Аналитики поискового сервиса «Яндекс» подвели итоги 2017 года и рассказали о самых популярных поисковых запросах россиян. В списке главных тем - события, которые произошли в стране и мире, люди, явления и фильмы.
Так, главным событием в России и мире по версии портала стал теракт в петербургском метро, который произошел 3 апреля. На втором месте – «Синий кит» и группы смерти, на третьем – скандал вокруг фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. В топ популярных запросов также вошли запросы о введении штрафа за отсутствие знака «Шипы» и деятельности ФБК.
Самой популярной женщиной в запросах стала бывший депутат Госдумы Мария Максакова. В топ рейтинга поисковой системы также вошла певица Юлия Самойлова, которая не смогла принять участие в «Евровидении» из-за запрета на въезд на Украину, и участница шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» Диана Шурыгина.
Среди известных мужчин самыми популярными стали Дима Билан, телеведущий Андрей Малахов, уволившийся с «Первого канала» на «Россию 1», и актера Армена Джигарханяна. Среди вещей и явлений самым популярным стала криптовалюта. Помимо нее, пользователи «Яндекса» также часто искали спиннеры, iPhone X, Samsung Galaxy S8 и iPhone 8.
Что касается фильмов и сериалом, то самым популярным отечественным сериалом стала «Молодежка». На втором месте «Отель Элеон», далее идут сериалы «Чернобыль. Зона отчуждения», «Ивановы-Ивановы» и «Ольга». Из зарубежных сериалов в поисковике чаще всего искали «Игру престолов», «Гречанку» и «Шерлока». В пятерку также вошли «Ривердэйл» и «Ходячие мертвецы».
Хоррор «Оно», вышедший в прокат в сентябре, стал самым популярным в поисковике фильмом. Также пользователи чаще всего искали картины «Гадкий я 3», кинокомикс «Стражи Галактики. Часть 2», российскую картину, вышедшую в прокат под Новый год, «Викинг» и приключения от киностудии Disney «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки»
Рейтинг интернет-мемов возглавил «эщкере» (исковерканный вариант английского выражения «Let's get it»). В топ-3 также вошли «ждун» (распространенное в рунете название скульптуры голландской художницы Маргрит ван Бреворт) и фраза «это фиаско, братан» (употребляется по отношению к событию, которое считается заранее провальным).
Напомним, ранее экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрал главное слово 2017 года, а сервис «Яндекс.Музыка» назвал самые популярные треки и альбомы 2017 года в России и Петербурге.
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