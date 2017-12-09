Apple собирается купить Shazam

Американский онлайн-портал TechCrunch сообщил: компания Apple близка к покупке Shazam. Напомним, последний может распознавать музыку и изображения.

Как отмечают источники, соглашение между компаниями будет подписано на этой неделе. О сделке планируют сообщить в понедельник, 11 декабря. Сумма сделки по предварительным данным составит около $400 млн. При этом по некоторым оценкам, Shazam может оцениваться и более чем в $1 млрд.

Однако пока сообщение TechCrunch не подтвердили ни официальные представители Apple, ни Shazam.

Напомним, в сентябре Shazam отметили отметку в 1 млрд скачиваний своего приложения. Владельцы сервиса, Shazam Entertainment, однако, в последние годы несут убытки.


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