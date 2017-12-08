«Вконтакте» запускает приложение «Тайный Санта» для обмена подарками
Соцсеть «ВКонтакте» запустила новое приложение для сообществ «Тайный Санта», которое поможет подписчикам любой группы или страницы анонимно обменяться новогодними подарками.
Для этого необходимо установить приложение в сообщество и определить условия: указать крайнюю дату подачи заявки, ориентировочный бюджет и тематику подарка. Также администратор может выбрать, какую информацию о получателе узнает «Санта» — имя и фамилию или ссылку на страницу ВКонтакте.
Как рассказала пресс-служба соцсети «Собака.ru», если участники акции живут в разных городах, то у них есть возможность добавить почтовый адрес через сервис, а регионалные сообщества могут организовать единое место сбора подарков.
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