Instagram планирует закрыть Direct

Instagram планирует разработать собственный мессенджер подобно тому, как это в свое время сделал Facebook. Об это пишет портал The Verge. Сейчас пользователи Instagram могут общаться друг с другом в личных сообщениях в Direct. Предполагается, что встроенный Direct в приложении Instagram исчезнет, как только пользователь установит отдельный мессенджер с аналогичным названием.

Тестирование мессенджера запустили на территории Израиля, Чили, Италии, Португалии, Турции и Уругвая.

«Мы хотим, чтобы инстаграм был местом для всех ваших моментов, и обмен закрытыми сообщениями с близкими друзьями — важная часть этого. Direct рос в составе приложения Instagram последние четыре года, но мы можем сделать его еще лучше, если он отделится. Мы можем расширить границы, чтобы создать самое быстрое и творческое пространство для закрытого обмена фотографиями. Приложение Direct связывается с камерой и в первую очередь создано для снимков», — рассказал менеджер проектов Instagram Хемл Шах.