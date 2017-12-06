Stories в Instagram будут сохраняться навсегда

Instagram обновил свое приложение двумя новыми функциями для Stories. Теперь все фотографии и видео не будут удаляться через сутки, а автоматически перенесутся во вкладку «Архив» в профиле пользователя. Просматривать сохранившиеся истории сможет только сам владелец страницы. Автоматический переход Stories в «Архив» можно отключить в настройках аккаунта.

Чтобы показать Stroies из архива, необходимо нажать на публикацию и выбрать красную кнопку слева — «Актуальное». В «Актуальное» можно добавлять любое количество Stories, а также их можно редактировать и удалять.

Напомним, истории Instagram появились в августе 2016 года. С помощью этой функции можно публиковать снимки, 15-секундные видео, украсив их стикерами и надписями. На момент появления этой функции ее сравнивали с мессенджером Snapchat. До этого все публикации, сделанные в соцсети, автоматически удалялись со страницы пользователя через 24 часа.