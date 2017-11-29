«Бездуховность тянет нас к земле»: Шнуров написал стих о неудачном запуске российского спутника

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение о неудачном запуске спутника «Метеор-М» с ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный 28 ноября.

Музыкант высмеял предположение о том, что космический аппарат не взлетел из-за бездуховности россиян.