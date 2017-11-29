«Бездуховность тянет нас к земле»: Шнуров написал стих о неудачном запуске российского спутника
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение о неудачном запуске спутника «Метеор-М» с ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный 28 ноября.
Музыкант высмеял предположение о том, что космический аппарат не взлетел из-за бездуховности россиян.
Видно мы не домолились где-то Или в пост поели жирного гуся, Что не может православная ракета На орбиту выйти, спутники неся. Не взлетела. Бездуховность тянет Нас к земле, подальше от небес, Зло смеются инопланетяне Их щекочет не иначе бес. В небо устремим же свои лица. К чёрту чертежи иже расчеты, Нужно тщательнее всем молиться, Ведь Гагарин тайно был крещёный. Крестный ход устоим и стояния Православным миром. Сколько нас! Масса, скорость, сила, расстояния, Божьему народу не указ. Потому что нужно верить в чудо, А не бредням всяких там ученых. Донесем же до простого люда, Что Великий Юра был крещёный! Гавкает пускай порода пёсья - Е равно у них ЭМ ЦЭ в квадрате. Не летал он в космос, а вознёсся Силой веры и с молитвой, братья.
Ранее Шнуров опубликовал стихотворение собственного сочинения о передаче Исаакия РПЦ.
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