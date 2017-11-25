Игра в куклы: как выглядела бы жизнь Барби в коммуналке?
Екатеринбургский фотограф Лара Вычужанина сделала фотопроект о жизни Барби в коммуналке.
Мы же вдохновились её кадрами и вспомнили, что коммуналка – это часть ДНК настоящего петербуржца и буквально одна из визитных карточек города.
В своем фото-блоге MAPLE-LEAVES она собирает миниатюрные миры и снимает их на свой фотоаппарат. Как пишет девушка, её хобби началось еще в «далеком детстве», когда ей подарили старый советский фотоаппарат:
«…вместо того, чтобы снимать друзей или пейзажи, я потратила всю плёнку на своих кукол) Очень жаль, что проявить снимки мне так и не удалось – всё бесследно затерялось, как это обычно бывает. Прошли годы, но моя любовь к куклам и фотографии никуда не исчезла».
В рамках «коммунальной» фотоистории девушка использует Барби из серии «Йога» и фигурку Питера Бишопа из сериала «Грань».
В одной из публикаций в своем блоге, фотограф подробно описывает процесс создания декораций, костюмов и съемки этого проекта.
Вычужанина признавалась, что для съемок кукол в «естественном» для реального человека пространстве она ничего не придумывала:
«Вообще я брала фотографии старых коммунальных интерьеров, бытовой техники и мебели: холодильников, календарей, посуды со сколами и просто их досконально срисовывала. Ничего сама я не придумала, у каждой детали есть ее документальный прототип. Я собираюсь продолжать эту условную серию и все-таки добить тему с той самой русской глубинкой. Может, помните, несколько лет назад Сергей Светлаков снимал «Russian Depression» с персонажем Митричем. Вот такого Митрича теперь хочу снять и я»».
Напомним, в году дизайнер Ульяна Сергеенко представила кутюрную коллекцию FW-2015 для своего одноименного бренда, для создания которой вдохновлялась ленинградской коммуналкой.
«Собака.ru» воссоздавала коммунальный быт 1937-1938 годов для съемки идеологов марки и иллюстрации интервью с ними.
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