Игра в куклы: как выглядела бы жизнь Барби в коммуналке? 

В своем фото-блоге MAPLE-LEAVES она собирает миниатюрные миры и снимает их на свой фотоаппарат. Как пишет девушка, её хобби началось еще в «далеком детстве», когда ей подарили старый советский фотоаппарат:

«…вместо того, чтобы снимать друзей или пейзажи, я потратила всю плёнку на своих кукол) Очень жаль, что проявить снимки мне так и не удалось – всё бесследно затерялось, как это обычно бывает. Прошли годы, но моя любовь к куклам и фотографии никуда не исчезла».

В рамках «коммунальной» фотоистории девушка использует Барби из серии «Йога» и фигурку Питера Бишопа из сериала «Грань».