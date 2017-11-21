«Яндекс. Карты» добавили функцию заказа доставки еды
Сервис «Яндекс. Карты» добавил функцию заказа доставки еды из ресторанов. Об этом в компании сообщили во вторник.
Отныне достаточно выбрать нужный ресторан и перейти на сайт партнера. Доставку обеспечивают сервисы Delivery Club и Foodfox.
Также через «Яндекс. Карты» теперь можно заказать столик в ресторане, записаться в автосервис или салон красоты. Бронирование услуг и заказ еды работают и в мобильном приложении, и в десктопной версии сервиса.
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