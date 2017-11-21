В России создадут реестр разрешенных интернет-магазинов

В России могут создать единый реестр российских и иностранных интернет-магазинов. Такую инициативу предложил Роспотребнадзор. Таким образом, к 2019 году регистрация онлайн-магазинов позволить пополнить бюджет дополнительными налогами.

Исходя из планов ведомства, домены интернет-магазинов должны быть привязаны к конкретному юридическому лицу, которому будут в случае необходимости направлены претензии и жалобы потребителей. Владелец магазина будет обязан поддерживать связь с налоговыми органами.

В ведомстве пока не определили санкции за отказ интернет-площадок от регистрации. По мнению некоторых экспертов, такие сайты могут быть заблокированы.